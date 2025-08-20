سجّل نجم الأهلي فرانك كيسيه هدفين في المواجهة التي كسبها فريقه أمام القادسية بنتيجة عريضة وصلت إلى (5-1) ليؤكد قيمته الفنية العالية وأهميته داخل المنظومة الخضراء.وكان كيسيه قد أعاد الأهلي إلى المباراة، عقب تقدّم القادسية بهدف مبكر، إذ عادل النجم الإيفواري عقب 4 دقائق فقط من هدف التقدم القدساوي، ومن ثم عاد كيسيه ليسجل الهدف الأهلاوي الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.ومنذ تعاقد الأهلي مع الدولي الإيفوري كيسيه في أغسطس 2023 قادماً من برشلونة، شكل كيسيه رقماً صعباً في مسيرة الأهلي وكان دائم الحضور في المباريات المهمة واللحظات الصعبة لفريقه.ونجح فرانك كيسيه في تسجيل أول أهداف الأهلي في بطولة دوري آسيا للنخبة، وذلك عندما زار شباك بيرسبوليس الإيراني، كما سجل في المباراة النهائية أمام كاواساكي الياباني، وعلاوة على ذلك كان له حضور بارز في عدد من المباريات كان أبرزها تسجيله هدف الفوز الوحيد في ديربي جدة أمام الاتحاد، كما سجل في لقاء الكلاسيكو أمام النصر دورياً.