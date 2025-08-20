أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، إجراء تعديلات على مواعيد بعض مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، بعد أن صدرت قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك لجميع الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، وذلك ضمن الجولات الثانية والرابعة والخامسة.وأوضحت الرابطة أن جميع المباريات ستُقام ضمن نفس الجولات التي سبق الإعلان عنها، مع اقتصار التغييرات على تعديل مواعيد المباريات يوماً واحداً أو يومين فقط، بما يضمن بقاء الجدول الزمني العام للموسم دون تغيير جوهري.ويُشار إلى أن الرابطة سبق أن أوضحت في بيان إعلان الجدول أن بعض المباريات قد تخضع للتعديل وفقاً لنتائج قرعة البطولات الآسيوية، وهو ما جرى تطبيقه في هذه المرحلة.ويأتي هذا الإجراء في إطار مراعاة مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تهدف التعديلات إلى زيادة فترات الراحة المتاحة للأندية بين المباريات بما تسمحه الروزنامة وتوفر المنشآت، مما يعزز جاهزيتها الفنية والبدنية في البطولة القارية.يذكر أن معايير إدارة المسابقات تتطلب أن لا يقل عدد أيام الراحة للأندية عن يومين كحد أدنى، وأنه سيتم إتاحة أقصى عدد أيام الراحة الممكنة دون الإخلال بمعايير الجدولة ومتطلب الروزنامة وتوفر المنشآت.وأكدت الرابطة أن هذه التعديلات شملت جميع الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، مع الحرص على ضمان العدالة الكاملة بين جميع الأندية في منافسات الدوري المحلي.وتجدد رابطة الدوري السعودي للمحترفين التزامها الكامل بدعم ممثلي الكرة السعودية في مختلف البطولات القارية والدولية، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لتطوير الدوري وتعزيز مكانة المملكة وجهةً رياضية عالمية.