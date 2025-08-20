دشن بطل دوري أبطال آسيا للنخبة فريق الأهلي موسمه الجديد بأفضل ما يمكن، وقدم لجماهيره رسالة اطمئنان بجاهزيته لتقديم موسم مبهج ونتائج ترضي طموحاتهم.

دخل الأهلي مواجهته عصر اليوم أمام القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بتشكيلة ضمت عدداً من الوافدين الجدد يتقدمهم الفرنسي الشاب اينزو ميلوت، والظهير الأيمن محمد عبدالرحمن.

8 دقائق فقط بعد انطلاق اللقاء كانت كافية لتقدم القادسية بهدفه الأول عبر لاعبه جاستون ألفاريز، انتفض الأهلاويون بعدها ولم يتأخر ردهم على الهدف القدساوي سوى 4 دقائق، عندما سدد فرانك كيسيه كرة داخل الشباك ليعادل النتيجة.

منذ تلك اللحظة أظهر الأهلاويون وجهاً آخر وسيطروا على اللقاء طولاً وعرضاً ونجحوا في تسجيل 3 أهداف أخرى، في الشوط الأول عن طريق ايفان توني، والوافد الجديد اينزو ميلوت، واختتم كيسيه الشوط بهدف آخر سجله في الوقت بدل الضائع، وشهد الشوط طرد لاعب القادسية بونسو باه عند الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً، إذ واصل الأهلي سيطرته، وقدم نجومه لوحة فنية رائعة، ولاح عدد من الفرص أمام المرمى القدساوي، قبل أن يزيد جالينو الغلة التهديفية للأهلي عندما توغل من الجانب الأيمن لدفاع القادسية وسدد كرة ارتطمت بمدافع القادسية ناتشو قبل أن تستقر في الشباك.

ليضرب الأهلي موعداً مع النصر في النهائي الكبير على كأس السوبر السعودي.