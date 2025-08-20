أوقعت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم تحت 17 عاماً «قطر 2025» منتخبنا الوطني السعودي في المجموعة وذلك في البطولة التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة من الفترة 20 سبتمبر إلى 2 أكتوبر القادمين.وجاءت نتائج القرعة التي أقيمت صباح اليوم (الأربعاء) بتقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، ووضعت القرعة منتخبنا الوطني السعودي في المجموعة الثانية وهي المجموعة الحديدية والتي تضم إلى جانب الأخضر السعودي كلا من العراق والكويت والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من: قطر (المستضيف)، الإمارات، عُمان، واليمن.يذكر أن منتخبنا الوطني يستعد للبطولة في معسكره الحالي في مدينة الطائف تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي وسيمتد المعسكر إلى الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.وتضم قائمة الأخضر تحت 17 عامًا للمعسكر (28) لاعبًا وهم: وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، علي باخشوين، مشعل الداود، أبو بكر سعيد، أسامة الدغمة، عادل عياش، ناصر الفيحاني، عبدالعزيز عسيري، ياسر عوض، محمد المالكي، إبراهيم عزام، محمد الخلف، سعيد الدوسري، راكان الزهراني، عبدالعزيز الفواز، ثاري أحمد، حمزة الحربي، ماهر طواشي، محمد الطعيمي، عبدالله هزازي، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، وليد علي، عبدالهادي مطري، ومختار برناوي.