حسم جواو تأهل النصر بهدف رائع أكد أن عينه ثابتة وقلبه حاضر تحت ضغط المباريات الكبيرة. أودع الكرة بثقة لاعب ناضج، واحتفل بهدوء يليق بمن يعرف قيمة اللحظة.اللاعب الشاب سجل الهدف الثالث الذي ألغاه الحكم رغم صحته وفق تقارير تقنية الفيديو، ما جعل جماهير النصر ترى فيه مستقبلًا واعدًا يحمل شخصية البطل داخل منطقة الجزاء.جواو يقدم مستوى فنيًّا عاليًا في التمركز والتحرك الذكي، ويظهر وعيًا تكتيكيًا يتجاوز عمره. أداؤه أمام العميد الكبير الاتحاد يثبت أن النصر يملك موهبة صاعدة ستشكل إضافة هجومية مهمة مع كوكبة النجوم.الفريق العاصمي يقترب من اكتمال مشروعه الكبير، إذ يحتاج فقط إلى محور دفاعي صلب يعزز التوازن ويمنح خط الوسط قدرة أكبر على فرض السيطرة قبل انطلاق سباق الدوري. ومع تألق جواو، تتضح ملامح نصر أكثر نضجًا وقدرة على المنافسة.