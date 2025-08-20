بعد 24 ساعة من هزيمة فريق الاتحاد أمام نظيره النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم، بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على استاد هونغ كونغ الدولي، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة التي تستمر منافساتها حتى الثالث والعشرين من أغسطس الجاري، كشف مدرب الاتحاد بلان أن فريقه افتقد النزعة الهجومية خلال مجريات المباراة، وأن الخسارة تُعد أمرًا طبيعيًا في ظل انطلاقة الموسم الجديد وغياب بعض العناصر المؤثرة في الخط الخلفي، على غرار اللاعب حسن كادش وحارس المرمى رايكوفيتش. وقال: «فريقي لم يستفد من النقص العددي الذي تعرض له منافسه بعد حالة الطرد لم يظهر بالمستوى المطلوب».من جهتها فجرت الجماهير الاتحادية جام غضبها على المدرب وإدارة النادي، بسبب ضعف النادي في حسم ملف التعاقدات، مقارنة بالهلال والنصر والأهلي خلال الميركاتو الصيفي، إذ كان الاتحاديون ينتظرون صفقات من العيار الثقيل لمساعدة قائد الفريق كريم بنزيما في الاستمرار على القمة.يذكر أن النصر سجل هدفه الأول مبكرًا عند الدقيقة العاشرة عبر لاعبه ساديو ماني، قبل أن يعادل الاتحاد النتيجة عند الدقيقة (16) بواسطة لاعبه ستيفن بيرجوين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.وفي مجريات الشوط الثاني، ورغم النقص العددي بعد طرد اللاعب ساديو ماني عند الدقيقة (25) من الشوط الأول، تمكن النصر من تسجيل هدف الفوز عن طريق لاعبه جواو فيليكس عند الدقيقة (61)، مستثمرًا تمريرة متقنة من زميله كريستيانو رونالدو، وحافظ النصر على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.