قبل ساعات من مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي بهونغ كونغ، تحوّلت شوارع مدينة فيكتوريا إلى بحرٍ أصفر صاخب، امتلأ بالجماهير النصراوية التي حضرت من مختلف الأماكن. أعداد غفيرة اصطفت على الأرصفة، رفعت أعلام النصر، وردّدت الهتافات حتى اهتزّت ناطحات السحاب من صداها.• التدخل الأمني لتنظيم الحركةقوة الحضور النصراوي أجبرت الجهات الأمنية في هونغ كونغ على التدخل السريع لتنظيم حركة السير. فقد تجمّع الآلاف حول حافلة الفريق، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، قبل أن تتدخل الشرطة وتعيد الانسياب المروري في شوارع المدينة التي بدت وكأنها تعيش مهرجاناً عالمياً للنصر.• قوة جماهير النصراللافت أن هذه الجموع ليست مجرد حضور عددي، بل حضور نوعي مؤثر. هتافاتهم ترددت بوضوح، وألوانهم الصفراء طغت على المشهد، حتى بات المارة والسكان يتوقفون لالتقاط الصور وتوثيق الأجواء. بدا واضحاً أن جماهير النصر كسرت الحواجز الجغرافية، وحملت معها إرث نجد وحضارتها إلى أقصى الشرق.• التفاعل مع القائد كريستيانو رونالدولحظة وصول الحافلة، تعالت الأصوات بشكل هستيري مع ظهور كريستيانو رونالدو قائد النصر. الجماهير، كباراً وصغاراً، رفعوا صوره ورددوا اسمه بهتافات مدوية، حتى بدا المشهد أقرب إلى استقبال نجم عالمي في مهرجان ضخم. كريستيانو، بابتسامته وهدوئه المعتاد، ألقى التحية من خلف زجاج الحافلة، فزاد المشهد وهجاً وأشعل الحشود أكثر.ما حدث في هونغ كونغ لم يكن مجرد تجمع جماهيري، بل كان رسالة عالمية: النصر ليس مجرد نادٍ سعودي، بل ظاهرة كروية عابرة للقارات، تمتد من نجد إلى أقصى الشرق، وتترجمها آلاف الحناجر بلغة واحدة: لغة العشق للنصر.