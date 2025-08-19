منذ انطلاقة بطولة كأس السوبر السعودي عام 2013 وحتى النسخة الحالية، شهدت المسابقة إشهار 7 بطاقات حمراء فقط، لتظل البطولة من أقل البطولات المحلية من حيث حالات الطرد.وجاءت البطاقات الحمراء في مواقف متباينة، ما بين تدخلات عنيفة واحتكاكات مباشرة، إضافة إلى اعتراضات على قرارات الحكام.ورغم محدودية عدد المباريات في البطولة، إلا أن حضور الطرد في أكثر من نسخة يؤكد الطابع التنافسي القوي الذي يميز مواجهات السوبر السعودي.وبذلك تسجل البطولة عبر تاريخها 7 حالات طرد فقط، وهي على النحو التالي:في موسم ‏(2014/2013)‏1- طُرِد لاعب نادي الاتحاد محمد قاسم أمام الفتحفي موسم ‏(2015/2014)‏2- طُرِد لاعب نادي النصر إبراهيم غالب أمام الشبابفي موسم ‏(2022/2021)‏3- طُرِد لاعب نادي الفيصلي جوليو تافاريس أمام الهلالفي موسم ‏(2023/2022)‏4- طُرِد لاعب نادي الفيحاء عبدالرحمن السفري أمام الاتحادفي موسم ‏(2024/2023)‏5- طُرِد لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو أمام الهلالفي موسم ‏(2025 / 2024)‏6- طُرِد لاعب نادي النصر بروزوفيتش أمام التعاون‏(2026/2025)‏7- طُرِد لاعب نادي النصر ساديو ماني أمام الاتحاد