تأهل فريق النصر لنهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الاتحاد بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد هونغ كونغ في نصف نهائي البطولة.شهد اللقاء بداية قوية من الفريقين، ورفض كريم بنزيما الهدية المبكرة التي قدّمها له حارس النصر بنتو ماثيوس، الذي مرر الكرة بالخطأ لبنزيما ليسددها الأخير لخارج المرمى. وتمكن النصر من إحراز الهدف الأول عن طريق ساديو ماني، بعد انطلاقة من بروزوفيتش الذي لعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها ماني مباشرةً وفشل حارس الاتحاد حامد الشنقيطي في التصدي لها لتسكن الشباك هدفاً أول للنصر (د: 11)، ولم ينتظر الاتحاد كثيراً للعودة للمباراة، إذ كسر موسى ديابي مصيدة التسلل ومرر الكرة لزميله ستيفن بيرجوين، الذي أودعها الشباك هدف تعادل للاتحاد (د: 16)، ومن هجمة نصراوية تداخل ساديو ماني مع حارس الاتحاد الشنقيطي، ليعود حكم اللقاء خالد الطريس ويمنح ماني البطاقة الحمراء ليكمل النصر اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 25، واستمر التعادل إلى أن انتهى الشوط الأول.ومع بداية الشوط الثاني، كاد محمد سيماكان أن يضاعف النتيجة لفريقه النصر، لكن رأسيته مرت بجوار العارضة، وتمكن رونالدو من كسر مصيدة التسلل ليواجه الحارس الشنقيطي ويمرر الكرة لزميله جواو فيليكس الذي أودعها الشباك هدفاً ثانياً للنصر (د: 61)، وعاد فيليكس للتألق مجدداً وأحرز هدفاً ثالثاً، لكن تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو؛ لوجود خطأ على رونالدو لمصلحة لاعب الاتحاد فابينهو، وكاد فيليكس أن يحرز هدفاً بعد أن تجاوز الحارس الاتحادي من الجهة اليمنى وسدد الكرة لكن القائم وقف له بالمرصاد، وكاد موسى ديابي أن يدرك التعادل غير أن تسديدته مرت بجوار القائم. وكانت أخطر الفرص الاتحادية من المهاجم البديل صالح الشهري، الذي لعب كرة عالية برأسه لكن الحارس بينتو تمكّن من الإمساك بها، لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يتأهل فريق النصر لنهائي كأس السوبر السعودي للمرة السادسة في تاريخه، وينتظر الفائز من لقاء الأهلي والقادسية في النهائي المنتظر.