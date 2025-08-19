اعترفت لجنة الحكام الإسبانية (CTA) بوجود أخطاء تحكيمية جسيمة ارتكبها الحكم مونويرا مونتيرو خلال مباراة برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني.وجاء في بيان اللجنة أن الحكم كان عليه إيقاف اللعب في لحظة واضحة عندما كانت الكرة في الهواء، مشيرةً إلى أن إبقاء صافرة الحكم على فمه لعدة ثوانٍ دون اتخاذ القرار أربك اللاعبين وتسبب في جدل واسع.وبهذا الاعتراف، تكون اللجنة قد أقرت بأن قرارات مونتيرو صبت في مصلحة برشلونة وأثرت على مجريات اللقاء الذي انتهى بثلاثية نظيفة للفريق الكتالوني.