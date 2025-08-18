علمت مصادر «عكاظ» الخاصة أن النجم السوري عمر السومة سيصل غداً (الثلاثاء) إلى منطقة القصيم تمهيداً لتوقيع عقد انضمامه الرسمي مع نادي الحزم، لتمثيل الفريق في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويُعد السومة من أبرز المهاجمين في الكرة العربية والآسيوية خلال العقد الأخير، وحقق نجاحات لافتة مع الأهلي السعودي الذي ارتدى شعاره لسنوات طويلة وساهم معه في تحقيق بطولات عدة، قبل أن يخوض تجارب أخرى داخل وخارج المملكة، ويعتبر السومة الهداف التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 155 هدفاً.

الجدير بالذكر أن المهاجم عمر السومة وقّع لنادي العروبة في فترة الانتقالات الشتوية خلال الموسم الماضي.