كشفت دراسة أكاديمية نُشرت في مجلة السياسات الاقتصادية المعاصرة (Contemporary Economic Policy) الصادرة عن جمعية السياسات الاقتصادية الغربية في الولايات المتحدة، وأشرفت على نشرها دار Wiley-Blackwell، عن الأثر المباشر لانضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي على الحضور الجماهيري في الملاعب.وأعدّ الدراسة كل من دومينيك شرِير من جامعة WHU – مدرسة أوتو بيسهايم للإدارة في ألمانيا، وكارل سينجِلِتون من جامعة ستيرلنغ في المملكة المتحدة، حيث اعتمد الباحثان على تحليل بيانات دقيقة لمباريات النصر وملاعب الدوري السعودي للمحترفين بعد توقيع رونالدو.وأظهرت النتائج أن وجود رونالدو مع النصر ساهم في زيادة نسبة الحضور على أرض النادي بمعدل 20%، فيما ارتفعت النسبة إلى 15% في الملاعب التي يزورها الفريق، وحتى في غيابه حققت المباريات زيادة قدرها 3%.وتؤكد الدراسة أن هذه الطفرة الجماهيرية جاءت قبل أن تبدأ الأندية السعودية الأخرى في استقطاب نجوم عالميين في صيف 2023، ما يبرز الأثر الريادي لرونالدو في رفع مستوى المتابعة والحضور الجماهيري للنصر والدوري السعودي عمومًا.