نجح النجم السعودي الشاب مهند آل سعد في تثبيت أقدامه مع فريقه الجديد «لوزان السويسري» وتأكيد أحقيته بالحصول على مركز أساسي في الفريق، عندما سجل هدف الفوز لفريقه ويقوده للتأهل في كأس سويسرا بعد الفوز على فيفي سبورت بنتيجة (2-1).وسجل مهند آل سعد هدفا في الدقيقة 46 في مشاركته الأولى أساسياً بعد أن شارك في 18 دقيقة فقط من المباراة السابقة أمام زيورخ والتي خسرها لوزان.وكان آل سعد قد انتقل إلى لوزان السويسري مطلع الموسم معارا من نادي نيوم الصاعد حديثاً إلى دوري روشن السعودي، وخاض مهند آل سعد تجربة احترافية في الموسم الماضي مع دونكيرك الفرنسي.