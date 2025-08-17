أعلنت إدارة نادي الخليج التعاقد مع اللاعب اليوناني جورجيوس ماسوراس، قادماً من نادي أولمبياكوس اليوناني، في خطوة نوعية تهدف لتعزيز خط هجوم الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين.ويمتاز ماسوراس بخبرته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، إذ لعب مع أولمبياكوس منذ عام 2019، وساهم في تتويج الفريق ببطولات محلية، أبرزها الدوري اليوناني مرات عدة، إلى جانب تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ويعرف عنه سرعته ومهاراته في صناعة وتسجيل الأهداف، مما يجعله إضافة قوية للفريق.وسبق لماسوراس (30 عاماً) أن مثّل منتخب اليونان منذ عام 2018، وخاض معه العديد من المباريات الرسمية والودية، مسجلاً أهدافاً مؤثرة أسهمت في تعزيز مكانته لاعباً دولي مميزاً، وهو يلعب في مركز الجناح الهجومي، ويُتوقع أن يكون له دور بارز في تطوير أداء الخليج الهجومي هذا الموسم.ويعتبر ماسوراس خامس تعاقدات الفريق هذا الصيف على مستوى المحترفين الأجانب بعد المهاجم النرويجي جوشوا كينغ، والحارس اللوكسمبورغي أنتوني موريس، والمدافع الهولندي بارت شينكيفيلد، والجناح الإسباني بابلو فيرنانديز، ليكتمل بذلك عدد المحترفين الثمانية ويكتمل ملف التعاقدات الأجنبية التي تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.من جهة أخرى يبدأ الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب النادي تحت قيادة المدرب اليوناني دونيس، بعد انتهاء معسكره الإعدادي في هولندا، وسيخوض الفريق مباراة ودية واحدة سيتم تحديد موعدها لاحقاً، قبل بدء أولى مبارياته في الدوري أمام فريق الشباب على ملعبه في الرياض.