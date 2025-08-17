في أولى تصريحاته بعد التوقيع الرسمي مع نادي النصر، كشف النجم الفرنسي كينغسلي كومان عبر حساب نادي النصر الرسمي عن دوافعه لاختيار العالمي، مؤكداً أن رغبته في خوض تحدٍّ جديد وتحقيق البطولات كانت وراء انتقاله إلى الدوري السعودي.وقال كومان: «هناك العديد من الأسباب جعلتني اختار هذا القرار، فعندما تبحث عن فريق، يجب أن تختار فريقاً يريد الفوز دائماً، وأنا حقّاً أردت اختيار فريق يرغب بالفوز». وأضاف: «هدفي الرئيسي هو أن نفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب مع النصر. أردت خوض تجربة جديدة، وشعرت أن هذه الخطوة هي الخيار الأنسب لي، وأريد أن نحقق الإنجازات سويّاً»،https://x.com/AlNassrFC/status/1957131970015887814وأشاد النجم الفرنسي بجودة العناصر الموجودة في صفوف النصر، مؤكداً أن الفريق يمتلك قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على المنافسة، وقال: «النصر يملك لاعبين بجودة كبيرة، وهذا ما شجعني أكثر على الانضمام».كما كشف كومان جانباً شخصياً ساهم في تسهيل قراره، إذ قال: «لدي صديق عزيز يلعب في السعودية وهو موسى ديمبيلي، وقد أكد لي أن النصر فريق جيد ويملك مشروعاً طموحاً»، وختم حديثه برسالة واضحة لجماهير العالمي: «أريد أن يكون النصر الفريق الأفضل، وأتطلع مع زملائي لتحقيق أكبر قدر من البطولات».