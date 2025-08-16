فضل مدرب فريق لانس الفرنسي بيير ساج تأهيل الظهير الأيمن سعود عبدالحميد بشكل تدريجي قبل الزج به أساسياً في تشكيلة الفريق، بعد انتقاله على سبيل الإعارة قادماً من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويتطلع اللاعب لاستغلال تجربته الاحترافية مع فريق لانس واللعب في الدوري الفرنسي، عقب التجربة الأولى مع فريق روما الإيطالي، إذ شهدت الجولة الأولى من منافسات الدوري الفرنسي الظهور الأول لسعود عبدالحميد بقميص لانس، خلال مواجهة ليون التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد. وشارك سعود بديلاً عن زميله الفرنسي روبين أغويلار عند الدقيقة 85 من زمن المباراة (آخر 5 دقائق)، ليصبح بذلك أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الفرنسي.يُذكر أن سعود عبدالحميد انتقل من الهلال إلى روما الإيطالي بعقد لمدة 4 سنوات، مضى منها موسم واحد وتبقت له ثلاثة مواسم، وتمت إعارته لموسم واحد لنادي لانس الفرنسي مع خيار شراء العقد.