في ليلة شهدت أجواء مؤثرة خلال إحياء ذكرى مهاجم ليفربول ديوغو جوتا الذي توفي في حادث سير مع شقيقه أندريه سيلفا في يوليو الماضي استهل ليفربول مشواره نحو الدفاع عن لقبه بتحقيق فوز مثير على بورنموث، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026

اللقاء بدأ بضغط مبكر من ليفربول، بهدف تسجيل الهدف الأول في شباك بورنموث وخطف النقاط الثلاث، وسط تراجع من الضيوف، لينجح الوافد الجديد للريدز هوغو إيكتيكي من تسجيل الهدف وهز شباك بورنموث في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف جاكبو الهدف الثاني لليفر في الدقيقة 49، ليعود بورنموث ويعادل النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق أنطوان سيميو خلال الدقائق 64 من عمر اللقاء، والدقيقة 74، ومن ثم انتفض ليفربول وتمكن كييزا من تسجيل الهدف الثالث، وأضاف محمد صلاح الهدف الرابع في شباك بورنموث، في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين.
