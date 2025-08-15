ألمح مدافع فريق الهلال علي البليهي إلى أنه قريب جداً من نادي الاتحاد والانتقال لصفوف فريقه، خلال الميركاتو الحالي، بعد نشر صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق «سناب شات» اليوم وهو داخل إحدى الطائرات، وعلى الصورة اسم مدينة «جدة». وربط الجميع سفر «البليهي» إلى جدة بالأخبار المتداولة حول رغبة اللاعب بالانتقال إلى العميد، بعد استبعاده من حسابات المدرب الهلالي سيموني إنزاغي، وعدم الاعتماد عليه في المباريات الودية التي لعبها «الزعيم» في معسكره الذي انتهى في ألمانيا.وكانت «عكاظ» قد أشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد أبدت رغبتها واستفسرت أخيراً عن الوضع التعاقدي للمدافع الدولي علي البليهي، مع نية جدية للتقدّم بطلب رسمي لاستعارته خلال الفترة القادمة.وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الهلال لا تمانع من حيث المبدأ في رحيل اللاعب بنظام الإعارة، شريطة أن يتعاقد النادي مع مدافع من فئة «المواليد»، حيث سيتيح هذا التعاقد المجال للموافقة على انتقال البليهي إلى الاتحاد بشكل سلس.وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الاتحاد لتعزيز خطه الخلفي بعنصر خبرة، فيما يدرس الهلال خياراته الدفاعية بما يضمن الحفاظ على توازن الفريق في الموسم الجديد.وأكدت مصادر «عكاظ» أن «البليهي» يدرس عدة عروض من أندية محلية، أبرزها نادٍ في المنطقة الغربية، واللاعب لا يُمانع في الانتقال، في ظل رغبته بخوض تحدٍ جديد خلال الفترة القادمة، رغم تجديد عقده أخيراً لمدة موسمين مع «الزعيم»، دون إعلان التعاقد بشكل رسمي حتى الآن.وأضاف المصدر أن إدارة الهلال لا تمانع في بيع عقد اللاعب في حال الوصول إلى عرض مالي مناسب، خصوصاً بعد أن تم تأمين استمراره بالتجديد، ما يمنح النادي حرية التفاوض دون ضغوط.يذكر أن الهلال تعاقد مع «البليهي» صيف 2017 قادماً من الفتح، وصعد منصات التتويج 13 مرة، جاءت على النحو التالي: 5 بطولات دوري، وبطولتان لدوري أبطال آسيا، و3 مرات كأس خادم الحرمين الشريفين، والعدد نفسه في كأس السوبر السعودي.