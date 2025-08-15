تابعوا عكاظ على
اختتم المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مشاركته في بطولة العالم تحت (19) عاما المقامة منافساتها في مصر، بالوقوع بين أفضل (16) منتخبا في العالم، بعد التأهل للدور الرئيسي من البطولة التي يشارك فيها (32) منتخبا.

وتلقى ناشئو الأخضر الخسارة في آخر مواجهاتهم بالبطولة أمام منتخب النمسا بنتيجة (34 - 35)، وامتدت المباراة لرميات الـ(7) أمتار، بعد أن انتهت بنتيجة التعادل (31 - 31)، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم النمسا بفارق هدف واحد وبواقع (18 - 17).
