يبدأ فريق الأهلي (بطل دوري أبطال آسيا للنخبة)، رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في جدة، ثم يستضيف ناساف كارشي الأوزبكي على الملعب نفسه، وبعدها يلاقي السد القطري والشرطة العراقي، قبل أن يستقبل الشارقة الإماراتي، والغرافة القطري، ومن ثم يواجه الدحيل القطري والوحدة الإماراتي، خارج أرضه، أسفر ذلك بعد سحب قرعة الدور الأول من دوري أبطال آسيا للنخبة. وللموسم الثاني على التوالي، تُقام البطولة بالنظام الجديد، الذي يعتمد على تقسيم الفرق إلى مجموعتين (شرق وغرب)، بحيث تضم الواحدة 12 فريقا، يتأهل منها أول 8 إلى الدور ثمن النهائي، بعد خوض مواجهات بنظام دوري من دور واحد، بحيث يلعب كل فريق 4 مباريات على ملعبه، ونفس العدد خارجه.فيما سيخوض فريق الاتحاد (بطل دوي روشن للمحترفين) أول مواجهاته أمام شباب الأهلي، وناساف الأوزبكي على أرضه وبين جمهوره في جدة، ثم يطير لملاقاة السد القطري والشرطة العراقي، قبل أن يواجه الشارقة الإماراتي، والغرافة القطري، في معقل النمور، ويختتم مشواره في هذا الدور بمواجهة الدحيل القطري والوحدة الإماراتي خارج ملعبه.أما فريق الهلال فسيبدأ مشواره الآسيوي باستضافة فريق السد القطري، والشرطة العراقي على ملعب المملكة آرينا في العاصمة السعودية الرياض، وبعدها يطير لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ثم يلعب مع ناساف كارشي الأوزبكي، تم يعود لاستضافة الدحيل القطري، والوحدة الإماراتي، قبل أن ينهي مشواره خارج ملعبه، أمام الشارقة الإماراتي والغرافة القطري.وستكون مواعيد الجولات على النحو التالي:• الجولة الأولى: 15-17 سبتمبر 2025• الجولة الثانية: 29 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025• الجولة الثالثة: 20-22 أكتوبر 2025• الجولة الرابعة: 3-5 نوفمبر 2025• الجولة الخامسة: 24-26 نوفمبر 2025• الجولة السادسة: 22-23 ديسمبر 2025• الجولة السابعة: 9-11 فبراير 2026• الجولة الثامنة: 16-18 فبراير 2026