أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، فريق نادي النصر في المجموعة الرابعة إلى جانب فريق الزوراء العراقي، واستقلال الإيراني، وغوا الهندي، إذ يسعى النصر تحقيق اللقب الآسيوي في نسخته الحالية بعد سلسلة من التعاقدات التي أبرمها من أجل إسعاد جماهير في المسابقات المحلية والخارجية التي سيخوضها هذا الموسم.ورغم أن فرق مجموعة النصر تعتبر سهلة إلا أن القائمين على النادي استعدوا جيداً لهذا الموسم، إذ يعتبر الزوراء المنافس الأقوى لأصدقاء «رونالدو»، وسبق للنصر أن واجه فريقا عراقيا في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو الشرطة العراقي، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل، وسبق للنصر أن وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أن يخسر أمام كاواساكي الياباني، وحل ثالثا في الدوري المحلي، ما أهله للمشاركة في هذه النسخة الجديدة.وجاءت المجموعات على النحو التالي:الأولى: الوصل الإماراتي، الاستقلال الإيراني، المحرق البحريني، والوحدات الأردني.الثانية: الأهلي القطري، أنديجون الأوزبكي، الخالدية البحريني، وأركاداخ التركماني.الثالثة: الحسين إربد الأردني، أهال التركماني، سيباهان الإيراني، وموهون باجان الهندي.الرابعة: النصر السعودي، الزوراء العراقي، الاستقلال الإيراني، وغوا الهندي.