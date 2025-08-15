علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الاتحاد أبدت رغبتها واستفسرت أخيرًا عن الوضع التعاقدي للمدافع الدولي علي البليهي، مع نية جدية للتقدّم بطلب رسمي لاستعارته خلال الفترة القادمة.وبحسب المصادر ذاتها، فإن إدارة الهلال لا تمانع من حيث المبدأ في رحيل اللاعب بنظام الإعارة، شريطة أن يتعاقد النادي مع مدافع من فئة «المواليد»، حيث سيتيح هذا التعاقد المجال للموافقة على انتقال البليهي إلى الاتحاد بشكل سلس.وتأتي هذه التحركات في ظل سعي الاتحاد لتعزيز خطه الخلفي بعنصر خبرة، فيما يدرس الهلال خياراته الدفاعية بما يضمن الحفاظ على توازن الفريق في الموسم الجديد.و أكدت مصادر «عكاظ» أن «البليهي» يدرس عدة عروض من أندية محلية، أبرزها نادٍ في المنطقة الشرقية، واللاعب لا يُمانع في العودة إلى منطقته، في ظل رغبته بخوض تحدٍ جديد خلال الفترة القادمة، رغم تجديد عقده أخيراً لمدة موسمين مع «الزعيم»، دون إعلان التعاقد بشكل رسمي حتى الآن، إذ إن مسيرة «البليهي» مع الهلال أصبحت على المحك وتقترب من محطتها الأخيرة.وأضاف المصدر أن إدارة الهلال لا تمانع في بيع عقد اللاعب في حال الوصول إلى عرض مالي مناسب، خصوصاً بعد أن تم تأمين استمراره بالتجديد، ما يمنح النادي حرية التفاوض دون ضغوط.يذكر أن الهلال تعاقد مع «البليهي» صيف 2017 قادماً من الفتح، وصعد منصات التتويج 13 مرة، جاءت على النحو التالي: 5 بطولات دوري، وبطولتان لدوري أبطال آسيا، و3 مرات كأس خادم الحرمين الشريفين، ونفس العدد في كأس السوبر السعودي.