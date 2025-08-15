علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الاتفاق رفضت العرض المقدم من نظيرتها في نادي الاتحاد لشراء عقد اللاعب راضي العتيبي، وذلك بعد أن رأت أن العرض المادي والفني لا يلبيان تطلعاتها.وبحسب المصادر، فقد تضمن عرض الاتحاد مقايضة أحد لاعبيه إضافة إلى مبلغ مالي، إلا أن إدارة الاتفاق اعتبرت القيمة الإجمالية غير مناسبة لبيع اللاعب.وأوضحت المصادر أن راضي يملك في الوقت ذاته عدة عروض أخرى من أندية العاصمة، يجري اللاعب وإدارته دراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.