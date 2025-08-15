تواصلت، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر، والتي تستضيفها المملكة في جدة على صالة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، حيث واصل نجم السنوكر العالمي الإنجليزي روني أوسيلفان قلب الطاولة في وجه منافسيه، بعد أن تمكن من العودة بقوة أمام مواطنه كايرون ويلسون (المصنف الثاني عالميًا) والفوز بنتيجة 6-5.وفي لقاء آخر، ودّع الويلزي مارك ويليامز (المصنف الثالث عالميًا)، منافسات البطولة بعد خسارة مفاجئة أمام الإنجليزي إليوت سليسور (المصنف 29) وبنتيجة 6-5، في مواجهة مثيرة حسمت في اللحظات الأخيرة.وقدّم سليسور أداءً مميزًا أهّله ليكون على بُعد خطوة واحدة من بلوغ حلمه بالوصول إلى نهائي البطولة، حيث قال في حديثه: «فخور بتحقيق الفوز على لاعب بطل، وأشعر بسعادة وثقة كبيرة ستمنحني دافعًا قويًا قبل مواجهة نصف النهائي».وفي ثالث المواجهات، انتزع الأسترالي نيل روبرتسون فوزًا مستحقًا على منافسه الإنجليزي علي كارتر بنتيجة 6-4، في مواجهة حافلة بالإثارة والندية، ليحجز مكانه في الدور نصف النهائي من البطولة.وفي آخر المباريات التي كانت إنجليزية خالصة حقق كريس واكلين فوزًا صعبًا على مواطنه باري هاوكينس بنتيجة 6-5، ليكمل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي الذي ستقام منافساته اليوم الجمعة.إلى ذلك، شهدت منافسات الخميس حضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية في لعبة السنوكر، من بينهم رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمرو خرادلي، ورئيس الاتحاد الإفريقي للبليارد والسنوكر أسامة السني، وغيرهم من رؤساء اتحادات السنوكر في الدول العربية.وامتدح رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر عمرو خرادلي، التنظيم والاستضافة لهذا الحدث العالمي، وقال: «التنظيم كان مثاليًا على أرض المملكة، وتم توفير كل الإمكانات لنجاح البطولة، ونحن كعرب شعرنا بالسعادة باستضافة مثل هذه البطولات العالمية في السعودية، كونها تشهد مشاركة نجوم السنوكر في العالم، ونتمنى تواجد نجومنا في الأدوار المتقدمة، والمنافسة على لقب البطولة في النسخ القادمة منها».رابط التغطية:https://drive.google.com/drive/folders/1ni6FB-tRP9GCrIndq1ybkGrQavBm6pN6