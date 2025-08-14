تُسحب غداً في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.ويخوض منافسات البطولة 32 فريقاً بنظام الفصل بين الشرق والغرب في الأدوار الأولى، بواقع 16 فريقاً في كل منطقة، ووُزِّعَت مستويات فرق الغرب الـ16 إلى 4 مستويات، وجاء في المستوى الأول النصر السعودي برفقة الأهلي القطري، وسيباهان الإيراني، والوصل الإماراتي، وضم المستوى الثاني الاستقلال الإيراني، وأنديجون الأوزبكي، والزوراء العراقي، والحسين الأردني، وفي المستوى الثالث المحرق البحريني، وموهون باغان الهندي، والاستقلال الطاجيكي، وأركاداغ من تركمانستان، وضم المستوى الرابع الوحدات الأردني والخالدية البحريني، وغوا الهندي، وآهال من تركمانستان، والمتأهلين من الدور التمهيدي.وستقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلتين ذهاباً وإياباً، ابتداءً من 16 سبتمبر القادم، على أن يختتم دور المجموعات 24 ديسمبر القادم.