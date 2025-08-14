أعلن الاتحاد السعودي للهجن البرنامج التفصيلي لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته السابعة، الحدث السعودي الأكبر في رياضة الهجن، المقرر إقامته على أرض ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف خلال الفترة من 2-12 سبتمبر القادم.ويتضمن البرنامج إقامة 249 شوطاً لفئات: حقايق 92 شوطاً، ولقايا 64 شوطاً، وجذاع 40 شوطاً، وثنايا 24 شوطاً، وحيل وزمول 24 شوطاً، تقطع خلالها الهجن المشاركة مسافة إجمالية تبلغ 950 كم، إضافة إلى 5 أشواط ضمن سباق الهجانة (3 للرجال، و2 للسيدات).وأوضح الاتحاد أن المهرجان تجاوزت قيمة جوائزه 50 مليون ريال، يتنافس عليها عدد كبير من ملاك الهجن المحليين والدوليين، فيما راوحت قيمة جوائز أبطال كؤوس المهرجان في الفئات الخمس المعتمدة بين 500 ألف ومليون ونصف المليون ريال، بواقع 4 أشواط تُقام في الفترة المسائية من ختام كل فئة، إذ سيحصل بطل كأس مهرجان فئة الحيل العام، والمفتوح، على مبلغ مليون ونصف المليون ريال، إضافة إلى سيف الفئة الذي يتسلمه من راعي الحفل الختامي للمهرجان.يُذكر أن النسخ الست السابقة من المهرجان، الذي انطلق عام 2018، شهدت إقبالاً لافتاً من محبي رياضة الهجن من داخل المملكة وخارجها، وهو ما ينسجم مع هدف المهرجان في ترسيخ تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية.