تحتضن مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، بطولة المنطقة الشرقية خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس 2025، التي تُعد أولى بطولات الموسم الرياضي للاتحاد السعودي للسهام، وسط مشاركة مميزة ونخبة من أبطال وبطلات اللعبة.ويشارك في البطولة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 15 نادياً من مختلف مناطق المملكة، يتنافسون في 50 فئة، تحت إشراف أكثر من 6 حكام لضمان سير المنافسات وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.وتشهد البطولة توزيع 150 ميدالية في مختلف الفئات والأقواس، بخطوة تعكس حرص الاتحاد السعودي للسهام على تعزيز المنافسة، وتطوير المستوى الفني للاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة في مختلف المناطق.وتأتي هذه البطولة في مستهل أجندة الموسم الرياضي، كإحدى المحطات التنافسية المهمة التي تسلط الضوء على المواهب الوطنية.