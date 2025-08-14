أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وأمانة منطقة الرياض، إطلاق مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتضمن التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة لمدة تتراوح بين (20-30) عاما.ويهدف مشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى بناء ملعب رياضي على أحدث طراز في شمال منتزه الملك عبدالله في الملز (بجوار المنشأة الحالية)، بطاقة استيعابية تتسع لقرابة 47 ألف متفرج، حيث سيستضيف الملعب عند اكتماله فعاليات محلية ودولية كبرى، من أبرزها كأس العالم 2034، كما سيتم تطوير المخطط العام لمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بما فيها الملعب الحالي.ويجسد المشروع التعاون المثمر بين القطاع العام ممثلاً بوزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص وأمانة منطقة الرياض، كما يعزز الشراكة المتميزة بين قطاعات الدولة والقطاع الخاص، من خلال تطوير المدينة وتهيئتها لاستضافة أكبر الفعاليات الرياضية والثقافية المتنوعة، مع تحقيق الاستدامة التجارية وزيادة الإيرادات؛ بما يتسق مع الجهود المشتركة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤى الوطنية.وتدعو وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين المحليين والدوليين المهتمين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز عبر الرابط: www.ncp.gov.sa، للاطلاع على مزيد من المعلومات عن طلب التأهيل، علماً بأن آخر موعد لتقديم وثيقة المؤهلات سيكون يوم الاثنين 13 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المملكة.