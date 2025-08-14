اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» الحكمة السعودية ريم البيشي، ضمن القائمة النهائية لحكام كأس العالم لكرة قدم الصالات للسيدات 2025 في نسختها الأولى، المقرر إقامتها في الفلبين من 21 نوفمبر إلى 7 ديسمبر القادمين، بمشاركة 16 منتخبا في النسخة الأولى للبطولة.ويعتبر اختيار «ريم البيشي» إنجازا جديداً للمرأة السعودية، يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع النسائي في المملكة بشكل عام والرياضي على وجه الخصوص، في ظل برامج التدريب والمعسكرات المتقدمة التي يوفرها الاتحاد السعودي لكرة القدم.يذكر أن «ريم البيشي» انضمت سابقا إلى قائمة حكام النخبة الآسيوية لكرة قدم الصالات بعد اجتيازها اختبارات الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ «RT»، تمتلك سجلا حافلا في التحكيم، إذ أدارت مباريات في الدوري السعودي الممتاز للسيدات، ودوريي الدرجة الأولى والثانية، إضافة إلى مشاركاتها في بطولات دولية، مثل دوري أبطال كرة الصالات OFC في كاليدونيا الجديدة، وتحكيم مباريات في بطولات الاتحاد الفرنسي.وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز عبر الحساب الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي على منصتي «X» و«إنستغرام» تحت شعار: «معا نصنع التاريخ»، احتفاء بكون البيشي أول حكمة سعودية تصل إلى كأس العالم لكرة قدم الصالات للسيدات».