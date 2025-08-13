تابعوا عكاظ على
أعلن نادي الاتحاد التوقيع الرسمي مع الظهير الأيمن أحمد الجليدان قادماً من نادي الفتح. وحسم مسؤولو الاتحاد صفقة أحمد الجليدان بناء على رغبة مدرب الفريق الفرنسي لوران بلان، لتدعيم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وسينضم الجليدان لمعسكر الاتحاد يوم الجمعة القادم في هونغ كونغ، من أجل الاستعداد لمباريات الفريق في بطولة كأس السوبر السعودي.

ولم يكشف الاتحاد عن مدة التعاقد، لكن تشير المصادر إلى أن الجليدان وقع عقداً لمدة خمس سنوات مع بطل الدوري.

وتألق الجليدان الذي تخرج من أكاديمية الفتح مع الفريق الأول في الموسم الماضي، ولعب 31 مباراة في الدوري الموسم الفائت.
