أصبح فهد سندي (المصنف ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2022 من قبل مجلة فوربس) الرئيس الجديد لنادي الاتحاد السعودي، في الموسم الجديد 2025-2026، خلفاً للرئيس السابق لؤي مشعبي، الذي حقق بطولتين مع النادي (الدوري والكأس) وسجل اسمه في السجلات الذهبية للنادي، واختار سندي عبدالقادر حسين العمودي (نائباً)، وعضوية: عماد عبدالوهاب سالم، وعمر عبدالله بغلف، وسفانة ربيع دحلان، وإبراهيم إحسان القرشي، وعبدالإله مازن فقيه، و فيصل هاني باشا، وسماهر سعد الشلالي. ويعد «فهد سندي» الرئيس رقم «49» طوال تاريخ نادي الاتحاد والرئيس رقم «9» في آخر 10 سنوات، إذ فاز برئاسة المؤسسة غير الربحية للنادي بالتزكية بعد انسحاب منافسه أنمار الحائلي من السباق الانتخابي. يبلغ من العمر 48 عاماً (مواليد 5 سبتمبر 1977)، وهو رجل أعمال سعودي يمتلك خبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.حصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسترن نيو إنجلاند الأمريكية عام 2000، وشهادة في الطيران التجاري من جامعة داكوتا الشمالية عام 2003، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا عام 2015، إضافة إلى شهادة إعداد القادة التنفيذيين من جامعة ستانفورد عام 2019.وبدأ عمله في شركة أرامكو السعودية عام 1995، وتدرج حتى أصبح مدير إدارة الطيران حتى عام 2019. يشغل حاليّاً منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لهندسة الطيران (SAEI) منذ فبراير 2021، وقد شغل مناصب قيادية أخرى مثل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي لسلامة الطيران وشريك مؤسس في شركة «Reaction» الاستثمارية العالمية.