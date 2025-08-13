زكّت الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء نادي الهلال غير الربحية، التي عُقدت اليوم الأربعاء عن بُعد، القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة.وضمت اللائحة كلاً من: الأمير نواف بن سعد رئيساً، وسليمان بن ناصر الهتلان نائب الرئيس، والأعضاء تركي بن عبدالعزيز بن مرشود، وبدر بن سليمان المعيوف، ومشعل بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومحمد بن عبدالله النمر.وناقشت الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء نادي الهلال غير الربحية العديد من الموضوعات التي تخص المرحلة القادمة، وصادقت على توصية مجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الصادر بتاريخ 23 مارس 2025م بإسقاط عضوية عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن سعيد، ومنعه من الانتساب للمؤسسة لمدة سنتين؛ منذ تاريخ قرار المجلس.وبعدها اختتمت الجمعية بإعلان تزكية القائمة المرشحة من قبل ممثل اللجنة العامة للانتخابات.