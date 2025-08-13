تابعوا عكاظ على
Google News Account
تأهل فريق الدحيل القطري إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، بعد فوزه على سباهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى اليوم على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة الدوري من البطولة.

وبهذه النتيجة يكون الدحيل الفريق الثاني عشر الذي سينافس في مجموعة الغرب في البطولة القارية.

وسجل للدحيل كل من إبراهيم بامبا، والجزائري عادل بولبينة، والبولندي كريستوف بيونتيك في الدقائق (11) و(24) و(33)، فيما سجل للفريق الإيراني أمين حزباوي في الدقيقة الثالثة، وميلاد زكي بور في الدقيقة (90 + 3).
أخبار ذات صلة
 
في دوري أبطال أوروبا.. فوز عريض لـ«فنربخشة» على «فينورد»
في دوري أبطال أوروبا.. فوز عريض لـ«فنربخشة» على «فينورد»
قبل تنصيبه رئيساً.. 3 ملفات تنتظر «سندي» في الاتحاد
قبل تنصيبه رئيساً.. 3 ملفات تنتظر «سندي» في الاتحاد