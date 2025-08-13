ينصب الاتحاديون عصر اليوم فهد سندي رئيساً لمجلس الإدارة للمؤسسة غير الربحية، وسط إجماع كبير من أعضاء الجمعية العمومية، بعد اعتماد قائمة السندي رسميا من قبل اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، التي تضم: المهندس عبدالقادر العمودي في منصب نائب الرئيس، و7 أعضاء، وهم: الدكتور فيصل باشا، عبدالإله فقيه، المهندس إبراهيم القرشي، سماهر الشلالي، الدكتور عماد سالم، عمر بغلف، والمحامية سفانة دحلان.وأمام «سندي» 3 ملفات مهمة يجب أن تحظى باهتمام كبير، أولها ملف التعاقدات والتدفق المالي لإبرام صفقات تدعم صفوف الفريق الكروي لمنافسات الموسم والحفاظ على لقب الدوري وكأس الملك، وملف الألعاب المختلفة والحفاظ على مضاعفة الإنجازات، خصوصا في الألعاب المتفوقة والتي لها تاريخ ذهبي للنادي، وآخرها ملف المشاركة الآسيوية والعودة للعرش الآسيوي وذلك لتحقيق تطلعات وآمال جماهير النادي.يذكر أن فهد سندي يحظى بدعم شرفي كبير واحترام جميع الاتحاديين لملفه وقائمته التي ستساعد على إضافة الكثير للكيان الاتحادي في الفترة القادمة، وهذا الذي جعل الرئيس السابق أنمار الحائلي ينسحب من انتخابات عميد الأندية السعودية التي بدأت الأحد الماضي، وترك المجال لقائمة جديدة، إذ تترقب الجماهير ما سيقدمه الرئيس الجديد خصوصاً في ملف اللاعبين ودعم صفوف الفريق للموسم الرياضي الجديد والقرارات التي ستتخذ في ذلك، لاسيما أن الفريق تنتظره أربع مشاركات، محلياً (كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا للنخبة)، وأن هدف الاتحاد هذا الموسم هو العودة لعرش القارة الآسيوية بعد تتويجه ببطولتي الكأس والدوري الموسم الماضي.