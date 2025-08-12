اختتم برنامج «حكايا الشباب»، الذي أقيم على مدار يومين، خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس 2025م، في محافظة الطائف، ضمن مبادرات وزارة الرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الشبابية، إذ شهد البرنامج تفاعلاً كبيراً من شباب وشابات المحافظة، من خلال التنوع ما بين إقامة جلسات حوارية وورش عمل، إضافة إلى معرض تفاعلي مصاحب لعدد من الجهات والاتحادات الرياضية.وشهد اليوم الأول من البرنامج حضور محافظ محافظة الطائف الأمير سعود بن نهار، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، إذ انطلقت الجلسة الأولى بعنوان «جلسات ملهمة مع نخبة من الرياضيين»، بمشاركة عددٍ من نجوم الرياضة السعودية، من بينهم ماجد عبدالله، ومحمد نور، وحسين عبدالغني، إلى جانب ياسر السعيدان، وأدار الجلسة الإعلامي محمد العرفج، إذ استعرض المشاركون تجاربهم الشخصية في مسيرتهم الرياضية.ثم بعد ذلك أقيمت الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «رياضة كل يوم: أهم خطوة لجودة الحياة»، والتي أدارها الإعلامي علي العلياني، وشارك فيها الدكتور منير النفيعي أستاذ علم النفس بجامعة الطائف، والدكتور عطية حدادي أستاذ علوم الحركة والنشاط البدني المشارك بجامعة الطائف، والأستاذ نايف العرابي الرئيس التنفيذي لنادي وج، والأستاذة وردة الأسمري مديرة نادي الطائف لذوي الإعاقة (بنات)، إذ تناول المشاركون أهمية ممارسة الرياضة اليومية ودورها في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة.وفي اليوم الثاني من البرنامج، أقيمت جلستان أيضاً، أدار الجلسة الأولى الإعلامي محمد العرفج وحملت عنوان: «جلسات ملهمة»، مع عدد من المشاركين الشباب (منى العتيبي، وعدنان الزايدي، وغازي الجعيد)، فيما اختتمت أنشطة البرنامج بإقامة الجلسة الثانية بعنوان: «اكتشاف إمكاناتك من خلال التحديات الرياضية»، والتي أدارها الإعلامي علي العلياني وشارك فيها كل من أستاذ علم النفس بجامعة الطائف الدكتور محمد الغامدي، وأستاذ علوم الرياضة بجامعة الطائف الدكتور فهد الثمالي، ورئيس نادي ذوي الإعاقة بالطائف حسين هوساوي، ولاعبة الجودو بنادي الطائف لذوات الإعاقة ريوف الشهري.وشهد البرنامج إقامة معرض رياضي مصاحب، بمشاركة عدد من الجهات والاتحادات الرياضية، من بينها اتحاد التنس، والدراجات، ورفع الأثقال، والشطرنج، والثقافة الرياضية، والتسلق والهايكنج، إذ تم استعراض تجارب رياضية متنوعة، وأنشطة تفاعلية استهدفت الزوار.