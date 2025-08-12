حقق المنتخب السعودي لليوغاسانا إنجازاً تاريخياً في البطولة الآسيوية السادسة، فقد حصد المنتخب 4 ميداليات ذهبية و2 برونزية خلال مشاركته في بطولة آسيا السادسة بمدينة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي نظمها الاتحاد الإماراتي للرياضة تحت رعاية ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وتحت مظلة الاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا، التي أقيمت يومي 9-10 / 8/ 2025م.ووجه الرئيس التنفيذي للجنة السعودية لليوغا محمد الساعدي تهنئة لأبطال المنتخب السعودي لليوغاسانا على هذا الإنجاز التاريخي، موضحاً أن المنتخب شارك بـ 6 لاعبين وحصد 6 ميداليات، منها 4 ميداليات ذهبية و2 برونزية، وأن هذا الإنجاز يعكس التزام اللجنة السعودية لليوغا بتطوير رياضة اليوغاسانا التنافسية في المملكة، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضورنا على الساحة الرياضية الآسيوية والدولية. ونشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري على جهودهم وإصرارهم، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات ورفع راية الوطن في المحافل العالمية.من جهة أخرى أشادت مدربة المنتخب رينا جمال خالد بالمستوى المميز الذى ظهر به أفراد الفريق أثناء البطولة، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الصورة الحضارية المشرفة للتطور الكبير الذى تشهده المملكة في كل المجالات نتيجة الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للرياضة والرياضين، ونعد بأن نستمر في تقديم كل ما من شأنه رفع راية المملكة في جميع المحافل.وقد تكونت بعثة المنتخب من: أحمد الساعدي (الرئيس التنفيذي للجنة السعودية لليوغا)، وقصي الشريف (حكم دولي ورئيس اللجنة الفنية)، ومشاعل أكرم (حكم دولي)، والمدربين: ريناد جمال خالد، وخالد الزهراني، واللاعبين هاني عشقي، عبدالله الزهراني، منيرة السليماني، سماهر المالكي، قصي حجازي، بدر الغامدي.