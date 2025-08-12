فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، عقوبة إيقاف لمدة 8 أسابيع على الحكم السابق دافيد كوت، بسبب تصريحات مسيئة أدلى بها عن مدرب ليفربول السابق يورغن كلوب، ظهرت في فيديو انتشر العام الماضي.وكان كوت قد أُقيل من منصبه في هيئة الحكام الإنجليزية (PGMOL) بعد تداول الفيديو الذي سُجّل في يوليو 2020، واعتبر الاتحاد أن تصرفه يمثل خرقاً مشدداً للوائح، لاحتوائه على إشارة إلى الجنسية.إضافة إلى الإيقاف، سيلتزم كوت بحضور برنامج تعليمي إلزامي، كما حُظر عليه ممارسة أي نشاط تحكيمي مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حتى يونيو 2026.وكان دافيد كوت قد بدأ مسيرته الاحترافية في التحكيم في موسم 2017 بقيادة مباراة كريستال بالاس وبورنموث ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد (112 مباراة) في الدوري قبل أن يتم إيقافه رسمياً.