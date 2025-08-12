يرأس نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية والمؤتمر المصاحب، اليوم (الثلاثاء)، وعلى مدى أربعة أيام، في مدينة أستانا بجمهورية كازاخستان، بحضور الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن.وتشهد الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها، دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية ديسمبر القادم، إضافة إلى استعراض تقارير اللجان والاتحادات القارية، وبحث سبل تطوير الحركة البارالمبية في القارة الآسيوية.