تستضيف مدينة جدة في الفترة من 10-12 نوفمبر 2025 النسخة الثانية من المعرض السعودي الدولي لكرة القدم (SAIF EXPO 2025) الحدث الرياضي والتسويقي المهم والأكبر لصناعة كرة القدم في المملكة والمنطقة خلال هذا العام، الذي سينظم في مركز جدة للمعارض والفعاليات، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من الجهات المتخصصة في صناعة كرة القدم.ويهدف المعرض إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رياضيّ واستثماريّ عالميّ، ويمثل منصة متكاملة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الأندية المحلية والعالمية والأكاديميات والشركات التقنية ومقدمي الخدمات الطبية والرياضية والمستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الرياضة.ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، إذ شهدت إقبالاً واسعاً من الزوار والمهتمين، وحققت تفاعلاً لافتاً من مختلف القطاعات الرياضية والإعلامية، ما عزز مكانة الحدث كمحرك فعّال في دعم مستهدفات «رؤية المملكة 2030» في القطاع الرياضي.