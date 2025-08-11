مع انضمام المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز القادم من ليفربول الإنجليزي، لارتداء قميص نادي الهلال، يصبح بذلك رابع لاعب من بلاده يرتدي القميص الأزرق بعد لاعب خط الوسط ماركو فانزيني ونيكولاس ميليسي والمهاجم ماتياس بريتوس.

وكان أول اللاعبين المحترفين من الأوروغواي لاعب خط الوسط ماركو فانزيني الذي استمر لمدة موسمين من 2007-2009.

وفي صيف 2016 تم التعاقد مع النجم ميليسي قادماً من دانوبيو، وخاض 59 مباراة خلال موسمين، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8، قبل انتقاله إلى الظفرة الإماراتي، ثم خاض تجارب محلية وخارجية آخرها مع أحد.

أما المهاجم بريتوس فقد وقع مع الزعيم صيف 2017 من بوماس أونام، لكنه اكتفى بثماني مباريات سجل فيها هدفًا وصنع آخر، ورحل شتاء 2018 إلى كويريتارو المكسيكي.