طبّق الحضور الجماهيري للقاء الودي بين فريقي الهلال وآراو السويسري مقولة «الشعبية لا تُشترى» وذلك عندما اكتظ ملعب بروغليفيد التاريخي «المئوي» الذي يصل عمر تأسيسه نحو «101 عام، بحضور جماهيري غفير من مختلف الفئات لمتابعة نجوم الزعيم العالميين.ونشر الموقع الرسمي لنادي آراو السويسري تقريراً موسعاً عن المواجهة الودية قائلاً: «شهد ملعب بروغليفيلد أحداثًا كثيرة على مدار تاريخه الممتد لـ 101 عام، فقد حلّت جميع المنتخبات الوطنية ضيفةً عليه مرارًا وتكرارًا، وكذلك أندية عالمية عملاقة مثل بايرن ميونيخ وشريكه شالكه 04، الذي احتفل بذكرى افتتاح الملعب العام الماضي».وأضاف: «مباراة الهلال خارج أرضه كانت فريدة من نوعها، بدأ هذا الإقبال الهائل على التذاكر، فنفدت تذاكر بروغليفيلد بـ 8450 متفرجًا، وقدم قاهر مانشستر سيتي في مونديال كأس العالم للأندية الذي يُقيم حاليًا معسكره التدريبي في دوناوشينغن عرضًا في آراو مع نجومه، وسط فرحة عارمة من الجمهور الذي كان معظمه من الشباب».وعن تذاكر اللقاء قال الموقع الرسمي للنادي السويسري: «لقد تم بيع أكثر من 8000 تذكرة مسبقًا للمباراة الودية، وقمنا بتوفير 300 تذكرة أخرى لأجل يتم بيعها عبر شباك التذاكر من ملعب المباراة».وأكملوا: «نادي الهلال الذي أنهى أخيرا مشاركته العالمية بكأس المونديال للأندية ستتاح لفرصة لجماهير اللقاء بشكل عام ومحبي وعشاق النجوم العالميين أمثال: بونو، وجواو كانسيلو، وثيو هيرنانديز، وكاليدو كوليبالي، ورينان لودي، وسيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش، وروبن نيفز، ونونيز، الذين يدربهم المدرب النجم سيموني إنزاجي، لمشاهدتهم عن قرب».