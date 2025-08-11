كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة «سكاي سبورتس»، حقيقة ما تردد حول دخول نادي النصر في مفاوضات مع الإسباني فيران توريس، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اهتمام النصر بالتعاقد مع توريس ليكون بديلاً محتملاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الجديد.

لكن رومانو أوضح عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن النصر لا يتفاوض مع فيران توريس، ولم يدرجه ضمن خططه من الأساس.

وأشار إلى أن إدارة «العالمي» تركّز حالياً على حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ، خلال الساعات المقبلة.

يُذكر أن نادي النصر قد جدد أخيرا عقد كريستيانو رونالدو حتى عام 2027، ضمن خطة الإدارة للعودة إلى منصات التتويج والمنافسة بقوة محلياً وقارياً.