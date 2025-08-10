خسر النصر لقاءه الودي الأخير أمام ألميريا الإسباني بنتيجة 2/ 3 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم (الأحد) في ختام المعسكر الخارجي للنصر تحضيراً لمنافسات الموسم القادم.وشهد اللقاء الظهور الأول للمدافع الإسباني إينيجو مارتينيز القادم من برشلونة، كما شهد غياب المدافع الفرنسي محمد سيماكان للإصابة، ودخل النصر اللقاء بتشكيلة مكونة من؛ نواف العقيدي وأيمن يحيى وإينيجو مارتينيز وعبدالإله العمري ونواف بوشل، وأنجيلو وبروزوفيتش وجواو فيليكس وويسلي وساديو ماني وكريستيانو رونالدو، وشهد اللقاء هدفاً مبكراً لفريق ألميريا الذي افتتح التسجيل بعد مرور 6 دقائق عن طريق لاعبه سيرجيو أريباس، وبعد ذلك تعرض مدافع النصر عبدالإله العمري لإصابة مبكرة ليغادر الملعب ويشارك بدلاً عنه المدافع نادر الشراري، وتمكن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من إدراك التعادل بعد فاصل من التمريرات البينية بين لاعبي النصر لتصل الكرة لساديو ماني ليمررها لرونالدو وسددها الأخير مباشرةً في المرمى هدف تعادل للنصر (د:17)، وواصل النصر تألقه وتحصل على ركلة جزاء بعد أن خطف رونالدو الكرة من الحارس الذي لم يجد حلاً سوى إعاقة رونالدو ليحتسب الحكم ركلة جزاء تقدم لها الدون وسددها بنجاح (د:39)، وقبل نهاية الشوط الأول استطاع ألميريا تسجيل هدف التعادل عن طريق أدريان امباربا (د:43)، وفي الشوط الثاني أحرز أدريان امباربا الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه ألميريا (د:61)، لينتهي اللقاء بفوز ألميريا على النصر بثلاثة أهداف لهدفين.وكان النصر قد لعب ثلاث مباريات خلال معسكره الخارجي في النمسا والبرتغال وكسبها جميعاً، إذ تفوق أولاً على سانت يوهان النمساوي بنتيجة 5/ 2، ومن ثم انتصر على تولوز الفرنسي بهدفين لهدف، وأخيراً سحق فريق ريو آفي البرتغالي برباعية نظيفة، قبل أن يخسر من ألميريا الإسباني بثلاثة أهداف لهدفين، وتعد هذه هي الودية الأخيرة للنصر في معسكر البرتغال، قبل المغادرة إلى مدينة هونغ كونغ الصينية لخوض منافسات السوبر السعودي.