أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع الحارس لوكاس شوفالييه، قادماً من ليل في عقد يمتد لخمسة أعوام، وسط شكوك حول مستقبل الحارس الأساسي للفريق «جيانلويجي دوناروما»، الذي أمامه عرض من نادي الاتحاد السعودي وأندية أوروبية آخرى، إذ لن يتقبل الحارس الدولي الإيطالي البالغ من العمر 26 عاماً فكرة وجوده حارساً احتياطياً لـ«شوفالييه» في حال قرر المدرب الإسباني لويس إنريكي ذلك، رافضاً تجديد عقده مع ناديه الذي لن يدعه يرحل مجاناً في نهاية الموسم المقبل، بعدما تعرض النادي للموقف نفسه مع نجم ريال مدريد الحالي كيليان مبابي، إذ يسعى «الاتحاد» لدعم صفوف فريقه باللاعبين خلال ميركاتو هذا الصيف إلا أن النادي لم يتم دعمه حتى الآن.ويعد «دوناروما» من أفضل الحراس في أوروبا الموسم الماضي ولعب دوراً مهماً في تتويج الفريق الباريسي بدوري أبطال أوروبا من خلال تألقه في ضربات الترجيح في الأدوار الإقصائية، وتبقى في عقده موسم رياضي. ولدى باريس سان جيرمان ثلاثة حراس مرمى احتياطيين بالفعل وهم ماتفي سافونوف وأرناو تيناس وريناتو مارتن. وكان شوفالييه قد تدرج في الفئات السنية بأكاديمية ليل وخاض 127 مباراة مع الفريق الأول، وهو سريع ورشيق ويتميز بالقوة خصوصاً في الانطلاق من مرماه، رغم أنه لا يبدو في أفضل أحواله في الضربات الركنية والكرات العرضية، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، وتألق شوفالييه مع ليل في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وخطف الأنظار إليه بتألقه أمام ريال مدريد الإسباني ومواطنه أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي، إذ قدم واحدة من أفضل التصديات أمام الصربي دوسان فلاهوفيتش في مواجهة يوفنتوس، حتى أن الأخير نفسه صفق إعجاباً به.