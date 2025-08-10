واصل المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين كتابة تاريخه المشرق في بطولة العالم تحت 19 عامًا، بعد أن حجز مقعده بين أفضل 16 منتخبًا على مستوى العالم، إثر تأهله إلى الدور الرئيسي من البطولة المقامة حاليًا في جمهورية مصر العربية، وسط إشادات واسعة من مسؤولي الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة اليد بالأداء المميز والعطاء الكبير الذي قدمه اللاعبون طوال مشوارهم في الدور الأول.ورغم أن معدل أعمار لاعبي المنتخب يعد من بين الأصغر مقارنة بالمنتخبات الأخرى المشاركة، إلا أن «الأخضر» أظهر شخصية قوية وأداءً فنيًا عاليًا، ما جعله محط أنظار المتابعين والخبراء، الذين أشادوا بحيوية الفريق وروحه القتالية.وبرز نجم المنتخب أحمد نبيل العبيدي كأحد أبرز لاعبي البطولة حتى الآن، بعدما تصدّر قائمة هدافي الدور الأول برصيد 33 هدفًا من أصل 39 محاولة، بنسبة نجاح بلغت 85%، ليؤكد قدراته التهديفية الفائقة وحضوره المؤثر في صفوف المنتخب، إلى جانب زميله عبدالله السعدون الذي تواجد هو الآخر في قائمة الهدافين بـ 17 هدفًا.كما حاز حارس المنتخب السعودي سلمان المعيني على جائزة أفضل لاعب في لقاء البرازيل، ونال ذات الجائزة أحمد نبيل في لقاء غينيا، ويُعد ذلك إنجازًا يضاف لسجل الأبطال بحصد الأفضلية في مواجهتين من أصل ثلاث مباريات.من جانبه، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن بن نصر هلال، أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ولنائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على دعمهما المستمر ومتابعتهما الدقيقة لمسيرة المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن هذا التأهل والظهور المشرف ثمرة لاهتمام القيادة الرياضية وحرصها على تهيئة كافة مقومات النجاح للرياضة السعودية، ومواءمة الخطط الاستراتيجية الخاصة باللجنة الأولمبية مع خطط الاتحاد، التي تهدف إلى صناعة فريق بطل مستقبلاً وتقديم مستويات مميزة في أقوى بطولات العالم.