قرر نادي كورنثيانز، أحد أنجح فرق كرة القدم في البرازيل، إقالة رئيس النادي أوجوستو ميلو، من منصبه، بسبب اتهامه بالاختلاس وتبييض الأموال.وصوّت النادي، الذي يتخذ من ساو باولو مقرًّا له، في جمعيته العمومية السنوية، على إقالة ميلو، الذي كان موقوفًّا عن العمل، بعدما وجهت له تُهم التآمر الجنائي، وتبييض الأموال والسرقة، وفقًّا لمصادر قانونية.وجاءت هذه الخطوة عقب تحقيق في صفقة رعاية مع منصة المراهنات «فاي دي بيت».وحسبما أوضحته وسائل إعلام برازيلية، أظهرت وثائق أن ميلو أنشأ شبكة من الشركات الوهمية، لتحويل أموال كورنثيانز، الذي يمر بصعوبات مالية.وطالب الادعاء العام ميلو، وآخرين يشتبه بهم في القضية، بسداد نحو 7.2 مليون دولار للنادي.وصوّتت الجمعية العمومية بأغلبية 1,413 صوتًّا، مقابل 620 صوتًّا لإقالة ميلو، وفقًا لنتائج رسمية صادرة عن كورنثيانز.ويحتل الفريق، المتوج سبع مرات بلقب الدوري البرازيلي، الذي مَرَّ عليه لاعبون بارزون، منهم جارينشا، وريفيلينو، وسقراطيس، وروبرتو كارلوس، ويضم حاليًّا في صفوفه الهولندي ممفيس ديباي، المركز الثاني عشر في الترتيب الحالي للدوري المحلي.