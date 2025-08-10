أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار ملعب «سيفيتاس ميتروبوليتانو» في مدريد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2027، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، عندما احتضن النهائي بين ليفربول وتوتنهام.واستُبعد ملعب «سان سيرو» من الترشيحات لعدم مطابقته للمعايير، بينما لم تصل عريضة ملعب باكو الأولمبي إلى القائمة النهائية.وبحسب موقع «Vozpópuli»، فإن الإعلان الرسمي سيصدر في سبتمبر القادم.ويُعد هذا الحدث مكسباً مهماً لنادي أتلتيكو مدريد، إذ يُستخدم ملعبه كمصدر دخل رئيسي، ليس فقط للمباريات، بل أيضاً للحفلات والفعاليات الكبرى.وكان ملعب «ميتروبوليتانو» قد تم افتتاحه رسمياً في 2017 ويتسع لـ68,456 مشجعاً، وسبق له استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، الذي جمع ليفربول وتوتنهام، وكسبه ليفربول بنتيجة (2-0).