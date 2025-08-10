تدرس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تنفيذ خطوة تاريخية بنقل إحدى مباريات البطولة إلى خارج البلاد، بعدما حصلت الفكرة التي يقودها رئيس الرابطة خافيير تيباس على دفعة قوية.وسبق أن أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم انفتاحه على إقامة مواجهة فياريال وبرشلونة ضمن الجولة 17 من الليغا هذا الموسم في ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.وفي حال الموافقة ستبدأ الإجراءات الرسمية لطلب إقامة المباراة خارج الأراضي الإسبانية لأول مرة في تاريخ الليغا قبل عرضه على الجمعية العمومية لاعتماده.وجاء اختيار موعد المباراة بعناية إذ تتزامن الفترة ما بين 15 و21 ديسمبر مع توقف البطولات الأوروبية.وكان رئيس الاتحاد الإسباني خافيير تيباس قد أشار في أبريل 2024 إلى إمكانية إقامة مباريات الدوري خارج إسبانيا خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وجود الكرة الإسبانية في السوق الأمريكية التي تمتلك ثاني أكبر جماهيرية للكرة الإسبانية بعد إسبانيا.