تعود منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا2 إلى الواجهة من خلال مواجهات الدور التمهيدي لموسم 2025-2026، الثلاثاء 12 أغسطس.وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية أن 4 فرق سوف تتنافس على بطاقتين متاحتين لمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تسعى 6 أندية لحجز 3 بطاقات مؤهلة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا2، حسب ما أفرزه التوزيع النهائي للمقاعد في يونيو الماضي.ففي دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الشرق، ستُقام المواجهة على بطاقة التأهل لمرحلة الدوري على ستاد فينكس هيل سبورتس بارك في تشينغدو، حيث يستضيف نادي تشينغدو رونغتشينغ الصيني نظيره بانكوك يونايتد التايلاندي.وفي المقابل، يتواجه في منطقة الغرب نادي الدحيل القطري مع فولاذ سيباهان الإيراني على ستاد خليفة الدولي في الريان، حيث يتصارع الفريقان على حجز بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري.وسينضم الفائزان من هذين اللقاءين إلى 22 فريقاً تأهل مباشرة إلى مرحلة الدوري، بينما ينتقل الخاسران إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا2.وفي دوري أبطال آسيا2 لمنطقة الشرق، يتنافس بيرسيب باندونغ الإندونيسي ومانيلا ديغر الفلبيني على بطاقة العبور لدور المجموعات، في لقاء يُقام يوم 13 أغسطس على ستاد غيلورا باندونغ لاوتان آبي في مدينة باندونغ.أما في منطقة الغرب، فستقام مباراتان في اليوم نفسه لتحديد المتأهلَين لدور المجموعات. الأولى على ستاد تورسونزاده المركزي في تورسونزاده وتجمع بين نادي ريغار تاداز الطاجيكي وأهال التركماني، والثانية تجمع بين نادي غوا الهندي مع نادي السيب العُماني، وتُقام على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في غوا.وسيتأهل الفائزون من هذه المباريات الثلاث إلى دور المجموعات، لينضموا إلى 29 فريقاً تأهل مباشرة، فيما سينتقل الثلاثي الخاسر إلى دور المجموعات من دوري التحدي الآسيوي 2025-2026.