أعلن الهلال توقيعه رسمياً مع المهاجم الدولي الأوروغوياني داروين نونيز قادماً من ليفربول الإنجليزي بعقد يمتد لثلاث سنوات، فيما يستعد الفريق الكروي الأول لخوض ثاني لقاءاته الودية مساء اليوم (الأحد) أمام آروا السويسري.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي في منصة «X» مغرداً: «عينٌ على القمّة.. وخُطوةٌ نحو المجد»، مع صورة للاعب بقميص الهلال، ومن ثم تغريدة أخرى بعنوان «داروين نونيز هلالياً لثلاثة أعوام»، ومن ثم مقطع فيديو للاعب قال فيه: «مرحباً.. أنا داروين نونيز، أنا سعيد بوجودي هنا، أتمنى أن نلتقي قريباً.. إلى اللقاء».

ويُعد نونيز (26 عاماً)، أحد أبرز اللاعبين الذين شاركوا في الدوريات الأوروبية والأمريكية الجنوبية، إذ مثّل عدداً من الأندية أبرزها ليفربول الإنجليزي، محققًا معه ثلاثة ألقاب؛ الدوري الإنجليزي 2024/ 2025، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية 2024، ودرع المجتمع الإنجليزي 2022، إضافة إلى بنفيكا البرتغالي وحصد برفقته جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 2021/ 2022 بعدما توّج هدافًا للبطولة بـ26 هدفاً، إلى جانب تقديمه أربع تمريرات حاسمة، كما مثّل نونيز قبل ذلك بينارول الأوروغوياني الذي حقّق معه الدوري الأوروغوياني مرتين في 2017 و2018، إضافة إلى تمثيله ألميريا الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل نونيز المنتخب الأوروغوياني الأول في 35 مباراة، ساهم خلالها 16 مساهمة، محرزاً 13 هدفاً، ومقدّماً ثلاث تمريرات حاسمة، كما كان له حضور مع المنتخبات السنّية حينما مثّل منتخب الأوروغواي تحت 20 و22 عاماً.

من ناحية أخرى واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته في اليوم التاسع من معسكره الإعدادي المقام في ألمانيا، استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي القادم، وخضع لاعبو الفريق لحصّتين تدريبيتين أمس (السبت).

وتركّز المران الصباحي على الجوانب اللياقية والبدنية، في حين عمد الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي إلى تطبيق تدريبات فنّية بالكرة في الحصة المسائية، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وفي الوقت ذاته واصل الثلاثي علي آل بليهي، وماركوس ليوناردو وأليكساندر ميتروفيتش برامجهم العلاجية والتأهيلية، ليستمر غيابهم عن المشاركة مع الفريق.

ويخوض الهلال ثاني مبارياته الودية في المعسكر الإعدادي اليوم أمام فريق آراو السويسري على ملعب براغليفيلد في تمام الساعة 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة آراو السويسرية، وكان الهلال قد خاض لقاءه الودي الأول الأربعاء الماضي أمام بالنغين الألماني وانتهى لمصلحة الهلال بنتيجة 6/ 1.